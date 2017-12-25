Кирилл Андреев поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Летом 2017-го Кирилл Андреев рассказал, что поменял однушку в Москве, где жила его мать, которой, к сожалению, уже нет в живых, на трехкомнатную квартиру в Турции. По словам артиста, от дома до моря – всего полтора километра, однако из-за финансового кризиса недвижимость упала в цене.

Потом о Кирилле много писали в связи со скоропостижной смертью его бывшего коллеги по группе "Иванушки" Олега Яковлева. "Мы вместе снимали новый клип и записывали песню. Я не знал, что у него есть какие-то проблемы, но всегда в шутку говорил: "Олег, кури меньше сигарет!" Я всегда был готов его поддержать в плане здорового образа жизни. Еще полтора месяца назад он был полон сил..." – отметил Андреев.