Анастасия Спиридонова поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Анастасия Спиридонова известна как финалистка шоу "Голос" и победительница музыкальной телепередачи "Три аккорда" на Первом канале. Певице всего 32 года, но она уже задумалась о том, как продлить молодость. Весной 2017-го Dni.Ru писали о ее визите к пластическому хирургу. "На первой процедуре текли слезы и был слышен рев страдающей женщины. После я долго думала о том, сколько же придется перенести боли, чтобы не отпустить молодость", – призналась Анастасия.

А в декабре наш портал сообщил, что съемки клипа Спиридоновой едва не закончились трагедией – актер Дмитрий Дюжев спас девушку от нелепой смерти под колесами трамвая. Инцидент произошел на путях, тянущихся от Шаболовки к Чистым прудам. По сюжету ролика Настя была вагоновожатой и в одной из сцен должна была ломом перевести стрелки путей. Однако обувь сыграла с ней злую шутку: Анастасия оказалась в ловушке из-за застрявшего каблука.