Руслан Алехно поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В июне победитель шоу-проекта "Один в один", участник музыкального конкурса "Евровидение-2012" Руслан Алехно стал одним из главных гостей праздника выпускников "Роза ветров" в Саратове. Автором идеи и вдохновителем мероприятия стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Репортаж оттуда вело наше издание.

А в июле Dni.Ru писали о том, как Алехно блистал на "Славянском базаре" в Витебске. Композицию "Мы еще споем" на сцене Летнего амфитеатра он исполнил вместе с Дмитрием Колдуном и вдовой прославленного артиста Александра Тихановича Ядвигой Поплавской.