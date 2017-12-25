Жасмин поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В 2017-м Жасмин участвовала практически во всех сборных концертах, поэтому Dni.Ru встречались с ней часто, а она никогда не отказывала в интервью. В феврале, например, мы писали, как певица устроила спортивный марафон, чтобы привести тело в форму перед летом.

В апреле Жасмин откровенно рассказала о том, как строит быт с мужем, который живет в другой стране. А в сентябре сообщила, что элитарность дошкольного образовательного учреждения ей неважна – для дочери артистка выбрала сад, где занимаются дети из разных слоев населения. "Когда мы отдавали туда Маргариту, не знали, что в тот же сад ходит дочь Киркорова, – улыбнулась Жасмин. – В садике учат английскому языку, хореографии".