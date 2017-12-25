ЮрКисс и ВладиМир поздравили Dni.Ru с Новым годом
В Чечне при изучении раздела "Молодежная культура" ученики десятого класса в качестве обязательного задания выбирают героя исследования и пишут о нем сочинение. В уходящем году школьникам предложили три кандидатуры: любимый отпрыск медиамагната Владимира Киселева и певицы Елены Север– ЮрКисс, подопечный Тимати Егор Крид, телеведущая Ольга Бузова.
А в апреле наш портал рассказывал о премьере шоу Top Disco Pop, собравшего лучшие мировые хиты разных поколений. Это самая масштабная дискотека, на которой можно "оторваться" под ритмичные мелодии и любимые зарубежные песни. Среди звезд значились ЮрКисс и ВладиМир.
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