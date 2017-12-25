Варвара поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.



В 2017-м году певица Варвара возглавляла жюри детского конкурса на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". А когда страсти откипели, она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru. "По паспорту я Елена Сусова, – призналась артистка. – Родные и друзья зовут меня просто Аленой. Что касается Варвары, этот звучный псевдоним появился в моей жизни вскоре после ухода в сольное творчество. Хотелось чего-то исконно народного, ибо занимаюсь я фолк-музыкой. Мою бабушку звали Варварой. Федор Бондарчук посоветовал мне взять именно такой псевдоним".

Позднее певица в интервью рассказала и о быте своей семьи – в 500 километрах от Москвы у нее есть дача. "Там у нас небольшая ферма – 12 кур, коровы, – сообщила Варвара. – Супруг привез из Швейцарии специальную закваску – теперь сыр у нас свой. Да и вообще мы едим только органические продукты. Колбасу не покупаем, обработанному термически варенью предпочитаем перетертые с сахаром и замороженные ягоды. Не покупаем черную икру – это лишние траты. А красную покупаем только на праздники. Хлеб печем сами".