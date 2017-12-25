Марк Тишман поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В марте Марк Тишман представил пластинку с новыми песнями и исполнил уже ставшие хитами композиции в программе "О главном..." на сцене Дома музыки. А накануне дал интервью Dni.Ru. Своим ангелом-хранителем артист считает Аллу Пугачеву. Говорят, Марк очень напоминал ей бывшего мужа – Филиппа Киркорова. Дескать, такой же восхищенный и наивный, каким тот был 15 лет назад.

"Мне повезло: на "Фабрике" я спел дуэтом с суперзвездами – с Арбениной, Лещенко, Лепсом и даже с Аллой Пугачевой, – рассказал Тишман. – А Алла Борисовна, кроме как на своей "Фабрике", не выступала больше ни с кем в этой передаче. Она увидела, как я на первой программе выступал с Кристиной Орбакайте. И потом, как мне позже рассказали, Примадонна пожелала тоже со мной спеть дуэтом".