Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В начале марта продюсер Иосиф Пригожин оценил инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова бойкотировать "Евровидение". Муж певицы Валерии поддержал политика, заявив, что России в этом году стоит пропустить конкурс. А организаторам "Евровидения" посоветовал провести отборочный тур в Донецке.

В июле Иосиф Пригожин одним из первых прокомментировал решение Николая Баскова жениться на Виктории Лопыревой. "Он умеет делать сюрпризы. Конечно же, это правда. Все произошло при нас. Мы стали очевидцами происходящего. Это был для всех приятный шок. Свидетелем на предстоящей свадьбе будет Рамзан Кадыров, а само торжество состоится 5 октября в Грозном", – заявил продюсер.