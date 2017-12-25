Яна Кошкина поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Актриса Яна Кошкина в новом телесезоне вместе с Павлом Прилучным ведет проект "Короли фанеры". Она – счастливая обладательница бюста пятого размера. "Все свое, – улыбнулась Кошкина. – Не мужчин же! Я своей грудью горжусь. Было бы хуже, если бы у девушки не было груди. Если у тебя все хорошо, как это может мешать?" Ее часто зовут сниматься в эротических фотосессиях для мужских журналов. Как живется с такой соблазнительной грудью, Кошкина откровенно рассказала в интервью Dni.Ru.

А в декабре мы писали о том, как Дмитрий Хрусталев потерял самообладание, увидев формы Яны. "В детстве я не отличалась какой-то яркой внешностью, – призналась Кошкина. – Но лет в 16, после того, как окончила первый курс театральной академии, поняла: что-то произошло. Мужчины резко стали одаривать меня знаками внимания, я поняла, что симпатична им. Но понравиться мне очень сложно – у меня завышенные требования к противоположному полу".