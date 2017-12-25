Дана Борисова поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Dni.Ru вместе со всей страной следили за драмой в жизни телеведущей Даны Борисовой. В марте ее мать пришла на программу Андрея Малахова и заявила, что Дана может погибнуть из-за употребления наркотиков. После этого друзья на деньги Первого канала отправили Борисову на реабилитацию в Таиланд, где та провела полгода. "Мне оставалось жить несколько дней, конец мог настать в любой момент. Я горстями пила снотворные, запивала их алкоголем. Я сильно рисковала заснуть и не проснуться. Но в центре на Самуи есть правило: ты сразу должен отказаться от всей химии, перестать травить свой организм", – позже призналась Дана.

Вернулась красавица новым человеком – бодрая, отказавшаяся от вредных привычек, готовая жить и помогать другим. Первое после возвращения на родину интервью Борисова дала Dni.Ru. "Сегодня я здоровая, обеспеченная и востребованная – у меня есть предложения о работе на телевидении, я снимаюсь как модель. Но главное: в реабилитационном центре я достигла 12-го шага – духовного просветления, и теперь обязана помогать другим зависимым. Поэтому наряду со Стаcом Пьехой и Владом Топаловым открыла собственный центр De Nova по реабилитации состоятельных, но зависимых людей. И желающих приехать достаточно", – заверила Дана.