У Бондарчук роман с молодым фотографом

В СМИ появилась информация о том, что Светлана Бондарчук обрела новое женское счастье в лице 37-летнего фотографа. В близком окружении блондинки рассказали, что влюбленные проводят много времени вместе, а сам мужчина коротко отметил, что "это жизнь".

Говорят, 49-летняя Светлана Бондарчук снова влюблена. Гламурной блондинке приписывают роман с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым. Продюсер Михаил Друян прокомментировал эту информацию: "Очень рад за Свету и Сережу, прекрасная пара. Я всегда восхищаюсь, когда зарождаются новые отношения, ведь большинство людей по жизни одиноки и мечтают найти вторую половинку".

По некоторой информации, Светлана и Сергей познакомились на одном из светских мероприятий. А уже в декабре, по слухам, Табунов стал одним из важных гостей на дне рождения Бондарчук. "Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать. Любят посидеть с друзьями в грузинском кафе DIDI, баре Denis Simachev или прогуляться по Новому Арбату. В октябре вместе летали в Японию – там у Сережи основная работа. Кстати, у них много общих творческих друзей: Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева... Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова", – рассказали в близком окружении пары журналистам StarHit.

Сами влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения. Если Светлана Бондарчук просто не комментирует подробности личной жизни, то Сергей Табунов коротко ответил на вопросы репортеров: "Да что тут рассказывать? Это жизнь".

Напомним, Светлана и Федор Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги разрывали отношения, как следует из их обращения к общественности, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали умалчивать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".