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Шоу-бизнес

Бывший муж Сябитовой назвал Гузееву стервой

Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Экс-супруг Розы Сябитовой Юрий Андреев, которого сваха обвиняла в избиении, дал откровенное интервью. Он рассказал о том, что побои были фикцией, и объяснил, почему скандалил с Ларисой Гузеевой.
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Юрий Андреев заверил журналистов, что Роза Сябитова все никак не может забыть о нем, хотя они расстались несколько лет назад. "Недавно меня вновь приглашали на Первый канал. Но я узнал, что там будет Роза, и отказался. Не хочу, чтобы нас с ней ассоциировали: это вредит моей продюсерской деятельности. Язык у нее лживый и грязный", – заявил Андреев.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Роза и Юрий познакомились на сайте знакомств. В то время Сябитова только собиралась заняться сватовством. При встрече Роза очень понравилась Юрию. "Я увидел перед собой очень энергичную женщину небольшого роста, улыбающуюся, с хорошими сисями и попой. Беседа была легкой. Я поймал себя на мысли, что она мне дико понравилась. Мне даже захотелось ее приласкать", – признался мужчина.

По его словам, Сябитова сама ему позвонила с просьбой повесить полки. Он согласился. "Дело было вечером, я в то время жил на даче, ехать было далеко. Роза предложила остаться у нее и постелила в зале, а сама пошла в спальню. Через некоторое время я пришел к ней", – рассказал Юрий.

До появления передачи "Давай поженимся" Андреев и Сябитова жили вместе около полугода. Мужчина отметил, что первый год съемок не принес Розе популярности. А еще Андреев открыл малоизвестное обстоятельство – на месте Ларисы Гузеевой сидела молодая Даша Волга. Однако кандидатура актрисы оказалась выигрышнее для шоу.

"С приходом Ларисы проект обрел смысл и содержание: прекрасная актриса, некогда красавица, стерва, талантливая язва. На нее можно было смотреть бесконечно", – цитирует Юрия Андреева "Собеседник". Продюсер сообщил, что Роза Сябитова не сразу наладила отношения с Ларисой Гузеевой. Однако постепенно женщины нашли общий язык. "Гузеева тянула Розу в стриптиз-клубы, что мне дико не нравилось. Я скандалил с Ларисой по этому поводу, что мне потом вылезло боком. Она при любом удобном случае меня вспоминала в эфире. Но в душе я, конечно, люблю Лару", – признался Андреев.

Продюсер заявил, что скандал с избиением Розы Сябитовой был придуман от начала до конца. "Сидели мы как-то с ней на кухне, она вдруг говорит: "Давай Андрею Малахову напишем, что ты меня избил!" Я даже фото Андрею отправил сам. И такое началось! Ведущую Первого канала избил любимый муж! Муж – тиран! Именно тогда и ворвалась известность в жизнь Розы, что поломало ей психику и душу. Она изменилась до неузнаваемости. Из нормальной женщины, заботливой жены превратилась в глуповатую, недалекую, циничную особу", – высказался бывший муж свахи. Вскоре их отношения испортились, и пара оформила развод.

Что касается бизнеса Сябитовой Андреев высказал уверенность, что сейчас у нее почти ничего нет. "Сначала филиалы разбежались, а потом начались проблемы с клиентками. В итоге основной офис и фирму ей пришлось закрыть", – рассказал продюсер.

Автор: Наталья Аряева25 декабря 2017, 08:48
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