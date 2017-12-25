У малышки Бузовой остановилось сердце

Для сестры звезды "Дома-2" настало очень тяжелое время. К счастью, все обошлось.

О том, что у звезды "Дома-2" Ольги Бузовой есть младшая сестра Анна, многие узнали после того, как та пришла строить любовь на скандальное реалити-шоу. Правда, под прицелом камер пробыла недолго. Говорят, знаменитая сестра уговорила Анну покинуть проект, чтобы царствовать в женской спальне единолично.

Недавно Оля и Аня Бузовы занялись совместным бизнесом. Все началось с открытия небольшого магазина авторской бижутерии. Вскоре дело начало приносить прибыль. На сегодняшний день у девушек – целая сеть таких магазинов, но Анна уверена, что известность не гарантирует успеха. "Понимаете, громкое имя не всегда благотворно влияет на развитие бизнеса, поэтому о большей части своих дел я не рассказываю публике", – кокетливо улыбнулась Анна Бузова.

Рассказала она и о том, как после развода Ольги у них складываются отношения: "Мы были близки всегда, с самого детства. Конечно, когда в жизни родного человека происходят сложности, мы чаще бываем вместе. Мы с Олей можем общаться на очень личные темы со слезами на глазах".

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova) Дек 22, 2017 at 5:31 PST

У Ольги Бузовой дома живут две собаки. Малышка есть и у Ани. Правда, недавно случись страшное. "Моей собачке уже 13 лет. Недавно она пережила остановку сердца, для меня это было очень тяжелое время", – отметила Анна. "Собачки сестры – очень подвижные. Моя же – довольно спокойная, взрослая, поэтому я стараюсь избавить ее от каких-то эмоциональных переживаний", – цитирует сестру звезды "Дома-2" журнал "Мир реалити-шоу".