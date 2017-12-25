Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал

Стало известно о том, что Алла Пугачева появится в новогоднем огоньке на Первом канале. Зрители высказались по этому поводу. Не остался в стороне и Вадим Манукян, благодаря петиции которого вокруг Примадонны разразился скандал в начале года.

Съемки "Главной новогодней ночи" на Первом канале подошли к концу, когда выяснилось, что Алла Пугачева любезно согласилась сняться для передачи, на которой представит новую песню "Я летала". Об этом сообщила сама Примадонна на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Новая песня Олега Влади "Я летала". Специально для Новогоднего Огонька на первом по просьбам поклонников.#СНаступающим!# (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Пугачева под черно-белой фотографией, на которой запечатлена голова Примадонны в ореоле пышной рыжей гривы.

Реакция многочисленных подписчиков не замедлила последовать. Фанаты пришли в бурный восторг от перспективы встретить Новый год в компании Примадонны. "УРАААААААА!!!!!!", "Новый Год удался!", "Спасибо Вам!", "Класс! 😍👍", "Спасибо, Алла Борисовна, за "Новый год разрешаю!" !!!", "Очень ждем Вас Алла Борисовна! Вы наше достояние, мы вас очень, очень любим, крепкого вам здоровья и всего благ.😍😍😍😍😍", "Ура!! Ала, браво, молодчина! Назло всем; доброжелателям", жгите!!!" – высказались обрадованные поклонники.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 24, 2017 at 6:18 PST

Не остался в стороне и Вадим Манукян, благодаря петиции которого вокруг Аллы Пугачевой и прочих прославленных артистов разразился жуткий скандал. В начале года член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе написал петицию, в которой потребовал разбавить уже набивших оскомину звезд молодыми исполнителями. Петиция Манукяна была поддержана большим количеством зрителей.

В этом году Первый канал устроил голосование, чтобы зрители сами выбрали звезд, которые должны развлекать их в новогоднюю ночь. Специально для Dni.Ru Манукян прокомментировал ситуацию: "Судя по той информации, которая просачивается в информационное поле, Константин Эрнст пошел на уступки зрителям и не только устроил голосование за артистов, которые будут выступать в новогоднем огоньке, но и изменил его формат в пользу выступлений артистов на свежем воздухе, а не в душном павильоне, о чем я и просил в своем новогоднем обращении. Уже очевидно, что никакого застолья на экране семь часов не будет, каждый получит свое эфирное время: и молодые артисты, и опытные. Ровно об этом я и просил, если обратиться к оригиналу моего обращения. Если бы его все сразу внимательно прочитали, то и скандала никакого бы не было. Алла Борисовна представит свою новую песню. Надеюсь, что народная артистка СССР всех в этот раз удивит в положительном смысле, и в этом случае зрители останутся довольны".