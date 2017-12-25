С беременной Рапунцель случилось несчастье в ванной

Звезда "Дома-2" разрыдалась, вспомнив пережитое. Вся жизнь пронеслась у нее перед глазами.

Половина беременности Ольги Рапунцель позади. На многие события она теперь смотрит другими глазами. "Недавно, когда я беременная бегала по морозу и занималась документами для развода, Дима (Дмитриенко, муж. – Прим. ред.) нежился в нашей постели с Кохно. А мне писал совсем другие вещи, будто Машка его раздражает", – вспомнила Рапунцель.

Сообщила она и о том, как протекает беременность: "Малышка уже заметно подросла – активно двигает ножками, ручками и даже реагирует на сладкое". По словам Ольги, ожидание появления на свет доченьки – трудное время. "Передвигаться стало тяжелее, ноги сильно отекли, болит спина, – вздохнула будущая мама. – Конечно, стараюсь меньше расстраиваться и плакать, чтобы дочка не пропускала через себя все эти эмоции. Я начала понимать жизненный цикл крошки. Когда доченька спит, перехожу на шепот, а когда просыпается, начинаю с ней разговаривать, читаю сказки и пою колыбельные".

Правда, недавно с беременной Рапунцель случилось несчастье. "На съемках для обложки журнала произошло нечто ужасное, – рассказала Ольга. – Я легла в ванну, наполненную водой и конфетти, и вдруг на меня начал падать софтбокс (большой студийный осветительный прибор под напряжением. – Прим. ред.). Если бы не успела вытянуть руку и схватить его, он бы упал в воду – и тогда не знаю, что бы от нас осталось".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Дек 19, 2017 at 12:02 PST

"Слезы потекли градом, буквально вся жизнь промелькнула перед глазами. Больше всего испугалась за малышку, ведь кроме меня ее некому защитить", – цитирует перепуганную Олю журнал "Мир реалити-шоу".