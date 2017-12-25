Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую товарку

Бывшей жене Армена Джигарханяна предлагают набить морду Элине Мазур. Ее предательство вызывает оторопь.

Об Элине Мазур говорили, что она держит в Москве сеть борделей. Но в связи с этим ее знал ограниченный круг лиц. Широкую же известность Мазур приобрела после того, как стала "официальным представителем" тогда еще жены Армена Джигарханяна.

Правда, товаркой Виталины Элина была не очень долго. Теперь же ни один телеэфир не обходится без скандальных откровений бывшей подруги Цымбалюк-Романовской. Она уверяет, что у Виталины был специально разработанный план, чтобы отобрать у престарелого супруга все деньги. Мазур призналась: когда она поняла, какую низость замыслила подруга, захотелось сбежать и не быть к этому причастной.

"Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации", – заявила Элина в телеэфире НТВ.

Когда Цымбалюк-Романовская получила свое, необходимость в услугах Мазур отпала, и женщины рассорились. Теперь они не общаются. Мазур подчеркнула, что была не права, однако смогла найти силы, чтобы самой себе в этом признаться.

Теперь друзья пианистки пишут ей удивленные послания: "Виталина, что происходит с Элиной? Что она говорит по НТВ?", "Мазур... Во дает! Подло так делать! Морду разбить ей мало, пардон". А Виталина хладнокровно отвечает: "Она зарабатывает деньги. Теперь так". Цымбалюк-Романовская просто плюнула на подлую товарку, которая ей больше не нужна. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...