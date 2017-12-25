Выпившая Максакова вывела в свет сына от Вороненкова

Мария Максакова обнародовала новое видео. В ролике оперная дива посещает презентацию, на которой пробует различные напитки, а затем отправляется на фабрику елочных игрушек в компании маленького сына Ивана.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала ссылку на новое видеотворение. "Учесть все ваши пожелания было довольно сложно, но, мне кажется, я справилась 😉 Как считаете?" – обратилась к многочисленным поклонникам оперная исполнительница.

В своем третьем влоге Максакова рассказала (и показала), как побывала на презентации известного ювелирного бренда и посетила фабрику елочных игрушек. Для начала Мария, облаченная в темные одеяния, отправилась на вечеринку, где расцеловалась со своими знакомыми, которых там встретила. Интересно, что Мария прохаживалась между группками людей, разодетых в праздничные одежды, в черном полушубке. По всей видимости, надолго оставаться на презентации артистка не намеревалась.

Зато в ходе мероприятия Максакова несколько раз приложилась к различным напиткам. Вначале Мария попробовала дымящуюся жидкость голубого цвета. Потом артистка из трубочки тянула другой напиток, содержащий лед. А еще Максакова закусывала клубникой, держа в руках бокал, предположительно, с шампанским.

Затем в ролике повествуется о путешествии Марии Максаковой на фабрику елочных игрушек "Клавдиево". Певица, облаченная в светлую шапочку с двумя темными помпонами и белую шубку, продемонстрировала с начала и до конца весь ход работы создания елочных украшений. На заключительном этапе Максакова и сама приняла участие. Певица разукрасила шар черной тонкой кисточкой, изобразив забавную собачку – символ наступающего 2018 года.

Интересно, что рядом с артисткой оказался ее сын от Дениса Вороненкова Иван. Мальчику тоже предложили что-нибудь нарисовать, впрочем, в этом непростом деле ему помогли. Разумеется, Марию не отпустили с фабрики без подарков, которые певица показала заинтересованным зрителям. Отметим, что те остались в полном восторге и пожелали Марии счастливого Нового года.