После секс-скандала Проклова рассказала о болезнях

Елена Проклова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как спасается от болезней.

Елена Проклова снова оказалась на пике популярности после того, как призналась на всю страну, что у нее были романтические отношения со многими актерами, ныне покойными и вполне живыми. Причем многие из них на тот момент были женатыми. К примеру, артистка встречалась с Олегом Янковским, Андреем Мироновым и Олегом Табаковым.

"Когда у меня о них спросили на одной из программ, не ответить я не могла. Мне не стыдно за сделанное мною когда-то. Ведь это все уроки моей жизни!" – объяснила ажиотаж вокруг своей личной жизни Елена Проклова.

64-летняя актриса тщательно следит за здоровьем, в тонусе держит ее и работа. "Когда выходишь на сцену, всегда чувствуешь себя здоровой. Все болезни тут же проходят! И это несмотря на то, что спектакль, в котором я сейчас играю, очень сложный. Сегодня мы долго репетировали. Считайте, отработали две спектакля", – рассказала звезда.

Еще в борьбе с недугами Прокловой помогает правильное питание. "Немаловажно пить хорошую воду из источников, желательно святых. Не меньше двух литров в день. Я делаю зарядку и стараюсь пребывать в хорошем настроении всегда, что бы ни случилось! Правильное питание – это одна из серьезнейших тем в моей жизни. Я жалею деньги на шмотки, но никогда не поскуплюсь на здоровую еду. Предпочитаю достойную растительную пищу, желательно выращенную в собственном саду", – цитирует Проклову "Собеседник".

В последнее время актриса часто бывает в Сочи, где у нее квартира и земля, на которой она строит дом. Что касается съемок в кино, то Проклова от них отказывается из-за плохих сценариев. "Для меня это грустная история. В последние годы было достаточно предложений, но сценарии мне не нравились, я отказывалась. Потом, когда видела эти фильмы на экране, крестилась и говорила: "Господи, спасибо большое, что Ты отвернул меня от этой работы!" Мне надоело кино про ментовские разборки, трупы. Даже в какой-то любовной истории обязательно есть криминал. А потом – бытовуха в жизни надоела. Если раньше в кино и театре наши души могли отдохнуть, полюбоваться, помечтать, то сейчас этого нет", – заключила актриса.