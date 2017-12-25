Лицемерная Собчак продалась с потрохами

Звезда "Дома-2" забыла про оппозиционность власти из-за денег. Политика политикой, а малолетнего сына надо кормить.

На камеры Ксюша Собчак всегда говорит, что на предстоящих президентских выборах будет кандидатом "против всех". Она представляет себя как оппозиционера и постоянно полемизирует с действующей властью. Но это когда бесплатно. А если предлагают хорошие деньги, то беспринципная Ксюша готова хоть на ушах стоять.

Только что, например, Собчак провела новогодний корпоратив в компании "Стройгазконсалтинг", которая наполовину принадлежит Газпромбанку – кредитной организации системы, против которой и выступает Ксюша.

Фотографии веселого мероприятия на своей странице в Facebook опубликовал журналист Сергей Митрофанов. Мол, Собчак "счастливо улыбается" тем, кто выступает за сохранение существующей вертикали власти. "Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя", – тонко заметил Митрофанов.

Война войной, а обед по расписанию. Это выражение как нельзя лучше характеризует поведение Собчак. Хотя она говорила, что на время предвыборной кампании откажется от работы ведущей, но ведь слаб человек. Тем более, за зажигательный конферанс, как говорят промоутеры, Ксюша получает от 13 до 30 тысяч евро (от 898 тысяч до двух миллионов рублей по сегодняшнему курсу ЦБ России).

Поклонники возмущены двуличием Собчак. Согласившись вести этот корпоратив, она продалась с потрохами и показала, насколько лицемерна. Все ее слова о непримиримой оппозиционности оказываются, таким образом, пшиком. Ведь та же Мадонна в Америке, которая поддерживала Хиллари Клинтон, не выступала перед электоратом Дональда Трампа ни за какие деньги, оставаясь последовательной и верной своей позиции.