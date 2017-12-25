У Виктории Бони рвется сердце

Виктория Боня дала интервью. Звезда "Дома-2" рассказала о разлуке с дочерью, бывшем муже и новом возлюбленном.

Виктория Боня много путешествует. Однако, по признанию девушки, настоящий ее дом там, где пятилетняя дочь Анджелина. "Сегодня это Монако, дочка является гражданкой этого госу­дарства. Лет пять назад я поняла, что привыкла и полюбила это место", – уточнила Боня.

Звезда "Дома-2" призналась, что страшно переживает, когда ей приходится расставаться с дочкой. "Скучаю – значит не сказать ничего. Это невозможно передать словами. Когда уезжаю по работе, часто испыты­ваю дефицит общения с Анджелиной. И дочка чувствует то же самое – уже за пару дней до моего отлета бывает, что она просыпается ночью и начинает меня обнимать. У меня просто сердце рвется", – цитирует Викторию Боню журнал "Дом-2".

В моменты разлуки мать и дочь постоянно на связи. При этом, подчеркнула Виктория, они с экс-супругом Алексом Смерфитом договорились, что кто-то из родителей всегда рядом с девочкой – нет такого, чтобы Анджелина оставалась одна с няней.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Дек 6, 2017 at 6:12 PST

Анджелина знает русский и английский языки, с двух лет ходит на французский. Виктория рассказала, что отец Алекса считает внучку самой остроумной среди прочих внуков. Боня отметила, что после разрыва они со Смерфитом сохранили хорошие отношения. Более того, бывшие влюбленные планируют совместные путешествия.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев Боня счастлива с новым мужчиной. Однако кто это, она предпочитает не сообщать. "И у него, и у меня очень активная жизнь, он тоже известный человек. У нас отноше­ния на рассто­янии, мы живем в разных странах. Но если любимый рядом, то нам хочется наслаждаться друг другом каждую секунду, это такое слияние в одно целое. Он, кстати, уже выу­чил несколько русских слов. Мы очень похожи, оба Стрельцы по горо­скопу. Знаете, не зря говорят, насто­ящая любовь бывает всего один раз в жизни. Может быть, это она и есть", – высказала предположение Боня.