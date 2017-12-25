Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске

Эксклюзив Интервью У малышки Бузовой остановилось сердце Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую Мазур Дом-2

Выбор читателей

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Солнцев: Бузова умерла во сне
Долина после родов покидает Россию
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
партнеры
Понедельник 25 декабря
Лента новостей
20:57
Путин похвалил парламент за эффективную работу
20:54
В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро
20:28
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка (видео)
20:18
Как Горбачев развалил СССР
20:01
Мутко отказался от должности
19:54
Забавный черепашонок поразил ученых (видео)
19:13
В Петербурге объявили охоту на мечтателей
19:11
В московском супермаркете обокрали известного ведущего
18:34
Под Самарой случилась страшная авария
18:22
Москву сковали многокилометровые пробки
18:05
Геи сделали 2017 год ужасным
18:05
В Новый год закроют Красную площадь
17:49
Как найти свою любовь в соцсетях
17:44
Водителя московского автобуса-убийцы проверяют на наркотики
17:01
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:38
Ученые настаивают на пользе лишнего веса
16:32
В центре Казани автобус протаранил мечеть
16:04
Стали известны "мертвые зоны" России
16:02
Рецепт бродетто по-хорватски
16:00
Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
15:50
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
15:36
Бан Кадырова и свобода слова
15:30
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео (18+)
15:12
В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
14:59
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
14:56
Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега
14:31
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
14:26
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
14:25
Путин уволил губернатора Воронежской области
14:23
В Москве открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154 журналистам
14:22
Братья Сафроновы: Мы придумали иллюзии, какие еще никто никогда не делал
14:22
Лучший гаджет – 2017
14:07
iPhone 8 Plus резко потерял в цене
13:55
Собчак подала документы о выдвижении в президенты
13:53
Дешевый чай в пакетиках признали самым полезным
13:44
Реконструкция Богородского путепровода завершена
13:38
Россиянам спишут сотни миллиардов долгов
13:33
Шикарные елки знаменитостей
13:14
10 необычных подарков для мужа
13:09
Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину
13:09
Что нельзя дарить на Новый год
13:08
На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина
13:02
Под Москвой владелица частной передержки морила голодом кошек
12:46
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Dni.Ru с Новым годом
12:45
В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей
12:43
Яна Кошкина поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:41
Как отписаться от push-уведомлений Dni.Ru
12:40
Дана Борисова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:29
После секс-скандала Проклова рассказала о болезнях
12:24
Юлианна Караулова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:24
Александр Ревва поздравил Dni.Ru с Новым годом
12:24
Анастасия Спиридонова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:24
Руслан Алехно поздравил Dni.Ru с Новым годом
12:23
ЮрКисс и ВладиМир поздравили Dni.Ru с Новым годом
12:23
Варвара поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:07
В петербургском метро ищут бомбу
12:06
Что предсказала Ванга на 2018 год
12:02
Марк Тишман поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:47
Жасмин поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:44
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
11:43
В Москве дворник чистил снег и умер
11:35
Кирилл Андреев поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:35
Сибиряк убил ждавшую сюрприза подругу на романтическом свидании
11:27
Выпившая Максакова вывела в свет сына от Вороненкова
11:26
Светлана Лобода поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:24
Александр Панайотов поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:21
Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую товарку
11:17
Родион Газманов поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:13
Найден секрет стройной женской фигуры
11:07
Диана Арбенина поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:04
Ольга Казаченко поздравила Dni.Ru с Новым годом
10:52
Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом" (видео)
10:52
Дмитрий Колдун поздравил Dni.Ru с Новым годом
10:44
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
10:40
По крушению Ту-154 в Сочи спустя год сделали важное заявление
10:39
Россиян травят смертельно опасными роллами
10:34
На улице в Москве нашли мертвым 22-летнего парня
10:21
С беременной Рапунцель случилось несчастье в ванной
10:20
Плюсы и минусы замужества с иностранцем
10:12
Секс назвали худшим подарком на Новый год
10:02
Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей
09:59
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
09:45
У малышки Бузовой остановилось сердце
09:40
После драки житель Подольска забыл свою любовь
09:30
Ученые доказали пользу спорта в борьбе со старением
09:03
Какая погода ждет москвичей на Новый год
08:59
Киев нашел способ остановить бегство украинцев
08:50
Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
08:48
Бывший муж Сябитовой назвал Гузееву стервой
08:29
Приемный сын рассказал о слезах Доктора Лизы
08:25
Порошенко опозорился в момент атаки на Россию
08:18
У Бондарчук роман с молодым фотографом
08:15
Поезда на серой ветке метро Москвы встали из-за ЧП с пассажиром
08:06
Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
21:36
Съемки Пугачевой в новогоднем огоньке приравняли к спецоперации
18:21
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
17:47
Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
17:19
Умер известный российский лингвист
17:00
Девушки Playboy раскрыли развратные подробности работы
16:36
Орбакайте отметит Рождество в легендарной квартире Пугачовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Раскрыты пугающие подробности завещания Джигарханяна
Дана Борисова убита бывшим мужем
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
Шоу-бизнес

Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске

Жанна Фриске и Ольга Орлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
В большом интервью певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о дружбе с Жанной Фриске. Теледива вспомнила, как познакомилась со знаменитой "Блестящей". 
прочитано 18641 раз

По словам Орловой, она никогда не думала, что будет певицей. По образованию Ольга экономист, однако по специальности не работала. Орлова начала мелькать на экранах еще в 11 классе. "Меня пригласили сняться в клипе у Кристиана Рэя и группы "МФ-3". Продюсер группы Андрей Грозный предложил сделать совместный проект. Я с радостью согласилась. Сначала пела одна, потом мы взяли двух девчонок-танцовщиц", – приводит газета "Собеседник" слова Орловой.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись жуткие подробности болезни Жанны Фриске

У Орловой сдали нервы после травли на "Доме-2"

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Это стало началом знаменитой группы "Блестящие". По словам певицы, из всего коллектива она ближе всего сошлась с Жанной Фриске. Девушки хорошо общались и даже придумали друг другу клички: "Кабан и Орел – вот так не по-девчачьи мы называли друг друга". Артистка потом часто вспоминала "Блестящих". Опыт сумасшедших гастролей и изматывающей работы пригодился Орловой на съемках телепроекта "Последний герой".

"Гостиницы были плохие, поезда отвратительные – с влажным бельем и тараканами. Поэтому мне было не столько сложно на телепроекте "Последний герой" психологически, сколько физически", – вспоминает артистка.

Кроме истории знакомства и дружбы с Жанной Фриске, Ольга рассказала журналистам о своей карьере и работе на передаче "Дом-2". Орлова призналась, что узнала о своем назначении на роль ведущей шоу всего за три дня до съемок. Артистка считает телепроект одним из самых главных на отечественном телевидении. "Хотя критиков у "Дома-2" немало, но мне это предложение показалось интересным", – призналась она.

Ольга рассказала, что для нее важен каждый участник проекта. "Мне хочется помогать молодым людям разбираться не только в сложившихся ситуациях, но и в себе. "Домовцы" проживают на телепроекте реальную жизнь, поэтому это не просто шоу только для зрителей. Опираясь на свой жизненный опыт, я даю им советы, чтобы они смогли разрешить все проблемы и идти дальше", – заявила Орлова. 

Автор: Михаил Войцеховский25 декабря 2017, 17:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

567

комментарии

Политика

"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина
Украина наплевала на угрозы ЕС
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах

Шоу-бизнес

Бузова влезла в грязный скандал в "Доме-2"
Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми

Проишествия

Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео (18+)
Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу

Lifestyle

Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
Скончалась звезда "Песняров"
Названы лучшие российские сериалы
Cамые популярные в России актеры
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

У Бондарчук роман с молодым фотографом

Сам мужчина утверждает, что "это жизнь"
Спорт

Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую

Звезда Сочи-2014 не смогла бы конкурировать с молодыми фигуристками
Шоу-бизнес

Бывший муж Сябитовой назвал Гузееву стервой

Мужчина скандалил с актрисой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась
Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
Пушистая Принцесса покорила мир

Спорт

Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом" (видео)
Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей
Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
Американец избил Малкина в матче НХЛ

Регионы

Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину
В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей
Россиян травят смертельно опасными роллами
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru