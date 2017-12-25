Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске

В большом интервью певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о дружбе с Жанной Фриске. Теледива вспомнила, как познакомилась со знаменитой "Блестящей".

По словам Орловой, она никогда не думала, что будет певицей. По образованию Ольга экономист, однако по специальности не работала. Орлова начала мелькать на экранах еще в 11 классе. "Меня пригласили сняться в клипе у Кристиана Рэя и группы "МФ-3". Продюсер группы Андрей Грозный предложил сделать совместный проект. Я с радостью согласилась. Сначала пела одна, потом мы взяли двух девчонок-танцовщиц", – приводит газета "Собеседник" слова Орловой.

Это стало началом знаменитой группы "Блестящие". По словам певицы, из всего коллектива она ближе всего сошлась с Жанной Фриске. Девушки хорошо общались и даже придумали друг другу клички: "Кабан и Орел – вот так не по-девчачьи мы называли друг друга". Артистка потом часто вспоминала "Блестящих". Опыт сумасшедших гастролей и изматывающей работы пригодился Орловой на съемках телепроекта "Последний герой".

"Гостиницы были плохие, поезда отвратительные – с влажным бельем и тараканами. Поэтому мне было не столько сложно на телепроекте "Последний герой" психологически, сколько физически", – вспоминает артистка.

Кроме истории знакомства и дружбы с Жанной Фриске, Ольга рассказала журналистам о своей карьере и работе на передаче "Дом-2". Орлова призналась, что узнала о своем назначении на роль ведущей шоу всего за три дня до съемок. Артистка считает телепроект одним из самых главных на отечественном телевидении. "Хотя критиков у "Дома-2" немало, но мне это предложение показалось интересным", – призналась она.

Ольга рассказала, что для нее важен каждый участник проекта. "Мне хочется помогать молодым людям разбираться не только в сложившихся ситуациях, но и в себе. "Домовцы" проживают на телепроекте реальную жизнь, поэтому это не просто шоу только для зрителей. Опираясь на свой жизненный опыт, я даю им советы, чтобы они смогли разрешить все проблемы и идти дальше", – заявила Орлова.