Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера

Пианистку тянет на людей искусства. А соблазняет она их, в том числе, вкусным клюквенным компотом.



Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская испытывает особую страсть к людям искусства. 16 лет назад, прикинувшись невинной овечкой, она лихо окрутила актера Армена Джигарханяна и сделала головокружительную карьеру – от мастера по приготовлению клюквенного компота до генерального директора театра. Попутно успела поправить и материальное благосостояние – стала счастливой обладательницей трех квартир за 100 миллионов и солидных банковских счетов.

С Джигарханяна больше нечего взять, поэтому Цымбалюк-Романовская, очевидно, не против нового мужчины рядом. В идеале, наверное, найти богатого пенсионера. И далеко за ним ходить не пришлось. Виталина на своей странице в социальной сети опубликовала нежное фото с 71-летним продюсером и основателем нескольких кинофестивалей.

"Как я схватила Марка Рубинштейна за уши, а потом пожелала хорошего Нового года", – похвасталась молодая пианистка. Ее не смущает, что продюсер, хотя и в третий раз, но женат. Армен Джигарханян тоже состоял в браке и был вполне счастлив с Татьяной Власовой, а потом погнался за молодым телом и старую жену даже узнавать перестал.





Итог этой "амнезии" поклонники хорошо знают из скандальной хроники и эфиров последних месяцев, так что Рубинштейну стоит быть осмотрительнее. Если, конечно, ушлая хозяюшка Виталина и его компотом наваристым не прельстит.

