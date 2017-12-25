Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков

Дочь знаменитого певца Александра Малинина пыталась покончить с собой. Об этом сообщили родственники бывшей жены музыканта.

Они стали гостями очередного выпуска программы "На самом деле" на Первом канале. По словам Евгения Гудкова, мужа сестры Ольги Зарубиной, женщина бросила родную дочь на произвол судьбы. "Она бросила Киру, отдала ее чужим людям. Когда мы приехали ее забирать, у нее были джинсы рваные, дырявые носки. Смотрела, как волчонок. Потом рассказывала, как над ней смеялись две девочки из той семьи. Кире было 10-11 лет", – возмущался Гудков.

Сейчас девушка находится в американской больнице – по словам двоюродной сестры Киры, врачам с трудом удалось спасти девушку. По одной из версий, дочка музыканта пыталась покончить с собой из-за молодого человека, употребляющего запрещенные вещества. "Когда мы туда приехали, она сказала, что смысла в жизни нет. Я разговаривал с Кирой: "Давай я тебе помогу! У меня есть идея, что можно сделать", – рассказывал Игорь.

Сама Ольга Зарубина отказалась комментировать эту информацию. По ее словам, девушка оказалась в больнице из-за кишечной инфекции. "Я не могу сказать, это личное", – оправдалась Зарубина.

Родственники винят в несчастье, постигшем Киру ее мать Ольгу Зарубину. Как рассказал Евгений Гудков, переехавшая в Россиию женщина не переписала на дочь свой дом, который, в результате, отобрали власти США. Кира осталась на улице и связалась с плохой компанией.

К хору недовольных родственников присоединилась и 91-летняя мать Ольги. Пенсионерка, также ставшая гостем студии, рассказала, что дочка хочет насильно отправить ее жить в Америку. При этом, Людмила Зарубина твердо решила провести отведенный ей срок в России.