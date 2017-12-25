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Шоу-бизнес

Тимати показал интимное видео с Решетовой

Тимати. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Рэпер Тимати выложил видео на своей странице в социальной сети Instagram. Он пришел в салон к своей невесте Анастасии Решетовой с необычной просьбой.
прочитано 185 раз

Тимати захотел, чтобы кто-нибудь сделал ему массаж ног. В салоне настолько интимные услуги не оказывают, но Решетова сделала исключение для возлюбленного.

Под видео пользователи оставили сотни комментариев. На момент публикации статьи ролик посмотрели свыше 1,9 миллиона раз.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Автор: Евгений Мышко25 декабря 2017, 21:15

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