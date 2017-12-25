Тимати показал интимное видео с Решетовой
Тимати захотел, чтобы кто-нибудь сделал ему массаж ног. В салоне настолько интимные услуги не оказывают, но Решетова сделала исключение для возлюбленного.
Под видео пользователи оставили сотни комментариев. На момент публикации статьи ролик посмотрели свыше 1,9 миллиона раз.
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