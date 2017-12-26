Киркоров попал в больницу перед Новым годом

Певец Бедрос Киркоров сообщил, что госпитализирован. Известный артист проходит обследование, а в это время мошенники наживаются на его имени.

Все началось с того, что в Нижнем Новгороде распространили объявление о том, что в городе состоится этап всероссийского певческого конкурса, председателем жюри которого назвали Бедроса Киркорова. Все желающие обязаны были уплатить взнос – две тысячи рублей с человека, а с певческих коллективов и того больше. В общей сложности собрали порядка 400 тысяч рублей. Организатором выступал некий московский продюсер Андрей Калинкин.

Однако конкурс так и не состоялся, а Калинкин перестал выходить на связь. "Обидно, конечно. Дети старались, репетировали. Не было ни программы концерта, ничего. На сайте было написано, что будут "Бурановские бабушки", Дмитрий Нестеров, Бедрос Киркоров... У нас в Нижнем на самом деле такого еще не было. Приезжал к нам некий Андрей Калинкин – раздавал афишки. Так как до этого он действительно проводил такое мероприятие с участием Бедроса, все ему поверили", – рассказала мать несостоявшегося конкурсанта.

Возмущенные родители нашли Калинкина в соцсетях. "Мы написали ему во "ВКонтакте", но он там всех забанил. А причиной отмены конкурса он назвал... болезнь Бедроса", – рассказали журналистам обманутые в своих надеждах люди.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Дек 3, 2017 at 4:46 PST

Самое интересное, что репортеры в поисках дополнительной информации действительно нашли Бедроса Киркорова в медицинском учреждении. Певец подтвердил, что ему поступало предложение выступить в качестве члена жюри на детском конкурсе.

"Я действительно нахожусь в больнице – на обследовании. Принимать участие в этом проекте не мог физически, о чем поставил устроителей в известность заранее, несколько месяцев назад. Организаторы – мошенники. Очень надеюсь, что их накажут, а родителям талантливых детей вернут деньги", – цитирует Бедроса Киркорова StarHit.

Жертвами недобросовестных людей оказались и сотрудники Дома культуры, где должен был проходить конкурс, а также организаторы с нижегородской стороны. Якобы они получили письмо из местного Департамента культуры с просьбой поддержать это мероприятие и предоставить площадку.