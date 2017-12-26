Известного певца назвали новым любовником располневшей Бабкиной

Надежда Бабкина стала очередной гостьей шоу Ивана Урганта. Артистка появилась на передаче в платье, которое вызвало нарекания у зрителей.

Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Вечерний Ургант" в темно-синем пышном платье с рукавами-фонариками. Прославленная исполнительница шутила наравне с ведущим, чем вызвала полный восторг у зрителей. Однако нашлись и те, кто раскритиковал певицу в пух и прах. В частности, досталось ее наряду. По мнению пользователей Сети, платье испортило Надежду, подчеркнув несовершенства фигуры.

"О боже! Русская баба! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надя все шире и шире......", "Разнесло так разнесло", "Ого!!! Что с ней? Она же в одно время худела и даже очень! А сейчас в три раза шире стала((( печально(((", "Пончик 🍔", "Какая она широкая! 😄", "Помпушечка стала", "ОГО... Кукла самоварная!", "Господи, что случилось с Бабкиной? 😨" – высказались пользователи Сети.

Нашлись те комментаторы, которые выразили мнение, что для похудения Надежде следует найти нового возлюбленного. Дескать, Евгений Гор уже не годится для этой роли, поскольку и сам сильно поправился. Поклонники предложили артистке в качестве любовника популярного исполнителя Александра Панайотова.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Дек 25, 2017 at 8:26 PST

"Срочно менять Гора , стимул не работает🤣😎", "Гор это уже не вариант! Он же такой же пухляш – соответствует Надежде. Пусть обратит внимание на Панайотова! он похудел, одинок, поет как соловей! Они были бы с Бабкиной классной парой! Ну и стимул похуденть)", "Да, Гор ни вареант! Панайотов вареант!" – прокомментировали поклонники.

Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 14 лет, однако не спешат оформить свои отношения официально. В недавнем интервью Юрию Николаеву знаменитая артистка объяснила, почему они не торопятся в ЗАГС. По словам певицы, их и так все устраивает. А еще Бабкина боится большой ответственности.