Аршавин теряет зрение после измен

В Сети все чаще стали появляться свежие фотографии Андрея Аршавина, на которых футболист запечатлен в очках. Фанаты сделали вывод, что спортсмен стремительно теряет зрение.

Поводом для беспокойства фанатов стали свежие фотографии, которые в своем аккаунте в социальной сети Instagram опубликовала супруга Андрея Аршавина Алиса. На многих снимках жены футболист позирует в очках. Как отметили особо наблюдательные поклонники, речь идет о внушительном размере диоптрий.

"Ой, как на бабушку похож!", "Он так мило смотрится в очках", "Мило? Не уверена. Скорее пугающе... Похоже, у него сильная дальнозоркость...", "У Андрея зрение плохое стало ???😳", "Бедный Андрей((( Как теперь мячи забивать будет?? Здоровья!", "Так ему и надо! Нечего жене изменять!" – высказались комментаторы.

Ранее стало известно о том, что жена простила Аршавина. "Я хочу начать все с начала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему еще один шанс", – заявила Алиса в недавнем интервью.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina) Ноя 4, 2017 at 1:06 PDT

Скандал в семье футболиста разразился осенью. Алиса Аршавина объявила на всю страну, что рассталась с мужем. Женщина утверждала, что это связано с ее профессиональной деятельностью. Однако ушлые журналисты выяснили, что не только работа стала причиной разрыва. Футболист якобы изменял жене.

Напомним, Андрей Аршавин прожил в браке с Алисой один год. У супружеской пары растет дочь Есеня. До Алисы Аршавин на протяжении девяти лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. Футболист ушел из семьи и осенью прошлого года женился на новой избраннице.

