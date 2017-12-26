Брежнева смутила Киркорова "клитором"

Вера Брежнева оконфузилась на песенном шоу "Успех". Вся Сеть смеется над реакцией Филиппа Киркорова на слова певицы.

В интернете с бешеной скоростью распространяется видео инцидента, произошедшего на шоу "Успех". Ведущая передачи Вера Брежнева, облаченная в черное обтягивающее платье с умопомрачительным декольте, похвалила одну из участниц. При этом последнее слово, произнесенное артисткой, вызвало неподражаемую реакцию у сидевшего в жюри Филиппа Киркорова.

Увидев изменившееся лицо поп-короля, Вера уточнила: "Забыли? Glitter – это "блеск", "блестки!" Певец нахмурился и, махнув рукой, ответил: "А, glitter..." Брежнева обвиняюще протянула: "Фили-и-ипп!" Киркоров оправдался: "Возраст. Что? Глуховат!" – "Филипп, я же ведущая этого шоу. Я не могла настолько оговориться..." – нервно поправляя волосы, пристыдила Киркорова Брежнева. "Ну я глуховат – 50 лет все-таки", – ответил тот.

Впрочем, судя по комментариям, не только Киркоров "глуховат". "Мне тоже послышался клитор))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А что она сказала что-то другое?", "Я явно услышал клитор!" – высказались пользователи Сети.

Многие отметили реакцию Киркорова на слова Брежневой, в частности выражение его лица: "Орал как бешенный", "Я Угарал до слез", "Эта рожа!", "ААААААААААА , ОРУ", "Ухахахахахахахаха Оруууууу", "Как перестать орать?", "Филя, выпей водки литр, Чем смотреть на этот глиттер", "твой клинтор!"