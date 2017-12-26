84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе

Зинаиде Кириенко вызвали скорую помощь. Прославленной артистке поставили неутешительный диагноз.

Зинаида Кириенко попала в неприятную ситуацию. Прославленная актриса, исполнившая ключевые роли в таких картинах, как "Тихий Дон", "Два капитана" и "Любовь земная", сломала ногу на корпоративе, компетентно передает Life.ru. Это случилось 25 декабря в ресторане на Гончарной улице.

Вначале Кириенко подумала, что просто подвернула ногу, но из-за болей ей вызвали скорую помощь. Актрису госпитализировали. В больнице артистке поставили неутешительный диагноз – речь идет о переломе правой лодыжки. Операция не потребовалась, пишет издание.

Отметим, что в 2013 году Кириенко уже ломала ногу. Актриса получила травму на кинофоруме в Светлогорске. Все произошло после речи Зинаиды Кириенко на Х Международном кинофестивале "Балтийские дебюты", когда она сходила со сцены. "Меня попросили выступить на юбилейном кинофестивале дебютного кино, – сообщила актриса. – Там я, сходя со сцены, и грохнулась. Но ничего, это все пройдет, а любовь и уважение останутся. Это дороже".

Артистка даже и не заметила поначалу, что с ногой что-то не так. Только вернувшись в столицу, она поняла, что не может ходить. "Я так упала, что боль в ноге даже и не почувствовала, – отметила Зинаида Кириенко. – Я даже ушла сама, так что все началось гораздо позже... Только с самолета меня уже на коляске вывезли".