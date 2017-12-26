Знойная ведущая покидает "Дом-2"

Одна из ведущих "Дома-2" Катя Жужа объявила об уходе. Девушка сказала, что сделала выбор в пользу любви.

Катя Жужа объяснила, почему решила покинуть скандально известный телепроект "Дом-2", которому посвятила много времени. Оказывается, всему виной перемены в личной жизни. Она нашла нового возлюбленного. И ему категорически не нравится, что Катя вдали от него – аж на Сейшелах.

"Я столько проработала на "Доме-2", что он уже стал для меня родным, но надо идти дальше. Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: "Все, хватит! Налеталась! Проводи время с семьей, а не на работе". Любая женщина меня поймет – я выбрала любовь", – цитирует Катю Жужу Life.ru.

Ранее стало известно, что Катя купила роскошные апартаменты в Арабских Эмиратах. Девушка уже давно облюбовала Дубай. Жужа уверена, что в солнечной стране будет прекрасно себя чувствовать. Кроме того, у звезды телестройки появится возможность чаще выбираться на отдых и даже встречать гостей.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Ноя 22, 2017 at 10:31 PST

"В Дубае мне всегда было комфор­тно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", – объяснила Катя. По словам ведущей, ее дочке Николь тоже нравится за границей. "Она каждый раз, улетая, спрашивает: "Мама, а когда мы сюда вернемся?" Вот я и решила обзавестись недви­жимостью в этом райском местечке, чтобы останавливаться в собственной квартире", – поделилась девушка.