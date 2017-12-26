Звезда "Дома-2" в трусах и лифчике возмутила народ

Участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь шокировала поклонников. Девушка выложила в Instagram провокационное видео.

В ролике звезда телестройки, одетая только в красное бикини и шлепки, обтирается снегом под знаменитую песню "А снег идет". Таким экстравагантным способом Пынзарь решила отметить приближение Нового года. "– 2 это намного лучше чем 0))) снежок и позитив! И Новый год меньше чем через неделю) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Дарья под публикацией.

Поклонники звезды "Дома-2" сразу же разбились на два лагеря. "Не понимаю я этого атракциона,зачем рисковать своим здоровьем не тренированному организму", "Даша ,не зпбввйте ,вы мама двоих детей и им мама очень нужна здоровая", "Даша,зря хорохоришься,простудиться пара пустяков .Не забывай у тебя двое крох", "У меня аж мурашки от такого видео", – отметили заботливые комментаторы.

Публикация от Даша Пынзарь (@darya_pinzar86) Дек 26, 2017 at 2:44 PST

"В здоровом теле здоровый дух !", "Дашуля, ты-молодец! Так держать💪! А фигура вообще кайфы💃💋", "Здоровско, Даша молодчина!!!", "видимо, Вы никогда не пробовали "баня-снег"🤷‍♀️! От такой процедуры надо "постараться" простудиться!", "Вот это да! Никогда не решусь!!! Круто!", "Молодец какая))", – писали сторонники экстремального отдыха.

Помимо дискуссий вокруг здоровья Дарьи, подписчики не упустили случай обсудить фигуру девушки, которую та показала во всей красе. Объектом самого пристального внимания стали ноги Пынзарь. "Хорошая фигурка, но очень худые голени", "Куринные ноги,да еще и иксом", "ноги только не очень...но ноги для женщины это не главное. Главное,что Даша хорошая мать и жена", "Даша у тебя такие смешные ножки", – заметили критики.

Разумеется, множество поклонников Пынзарь встали на ее защиту: "отличные у не ноги и ничего ей качать н е. Н в д о.", "У вас красивые,стройные ноги", "нормальные для ее комплекции и фигуры.Она сложена ,можно сказать, идеально", "ножки классные,дай бог такие всемЧтобы таких как у вас и Бузоврй конкретных тчжеловозных не было".