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Больная раком звезда "Дома-2" располнела от лечения

Елена Степунина. Фото: instagram.com/e.stepunina
Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина борется с неоперабельной опухолью. Болезнь доставляет девушке множество страданий. 
прочитано 861 раз

Помимо болей, которыми сопровождаются сеансы лучевой терапии и частичной потери волос от химической, Елена Степунина жалуется еще и на побочный эффект препаратов: от употребления лекарств на гормональной основе девушка начала стремительно набирать лишний вес. При этом, раньше Степунина легко худела, просто отказывая себе в пище. Теперь этот вариант для нее закрыт – врачи запретили девушке морить себя голодом.

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Об этом Степунина написала на своей странице в Instagram. "Привет мои хорошие. От лечения и огромного количества гормонов Леночку разнесло🐷🐽 Лечение подходит к концу, а вес не собирается уходить.У меня много девочек с кем тоже когда-то случилась такая беда, как онкология. Так ведь?Так вот, как вы приводили фигуру в порядок после? Какое питание? Какие нагрузки? И через какое время после окончания лечения?Думаю, что это будет полезно не только мне, а и всем кто сейчас проходит лечение и столкнулся с такой же проблемой, как набор веса. Буду благодарна, если поделитесь опытом💋 Ведь раньше я худела по принципу "НЕ ЖРАТЬ". Сейчас это запрещено и я в замешательстве. Но болезнь болезнью, а хорошо выглядеть хочется каждой из нас (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции.)", – пожаловалась подписчикам девушка.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina)

Поклонники Елены не остались равнодушными. Они забросали Степунину словами поддержки и советами по похудению. Некоторые делились своими историями излечения от онкологии. "Набрала 10 кг в период химиотерапии, через 3-4 месяца после окончания вес стал приходить в норму", "Я 8 месяцев принимала преднизолон в больших дозах в время химии и даже дома когда отпускали на 6-7 дней (((, и были огромные щеки, бока, плечи ужасные, живот....весь верх вообщем.Это так ужасно смотрелось) Но вот я уже как 4 месяц не прохожу химию и не примаю преднизолон , у меня все само отошло, кушала я столько сколько хотела", – рассказывали свои истории подписчики. 

Автор: Михаил Войцеховский26 декабря 2017, 21:55

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