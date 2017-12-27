Глюк’oZa с дочками путешествует в поисках силы

В поисках Силы и новых открытий Наталья Ионова с дочерьми Верой и Лидией отправились в незабываемые приключения по самым живописным местам Ирландии. Они посетят графство Керри с его загадочными аскетичными частями и совершат уникальный тур по Уайлд Атлантик, одному из самых красивых мест в мире.



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