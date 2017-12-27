Потрясенная Дубовицкая о конфликте с Шифриным

Регина Дубовицкая дала откровенное интервью. Легендарная ведущая передачи "Аншлаг" прокомментировала слухи о конфликте с Геннадием Хазановым и судебном разбирательстве с Ефимом Шифриным.

31 декабря – двойной праздник для Регины Дубовицкой. В этот день телеведущая встречает не только Новый год, но и отмечает день рождения. А еще у Регины есть особый повод для гордости – юмористическая передача "Аншлаг" выходит в эфир уже 30 лет. Дубовицкая подвела итог: "Были более или менее удачные выпуски, но ни о чем я не жалею. Посмотрите, сегодня отечественная эстрада на три четверти состоит из аншлаговцев. Программа имеет высокие рейтинги, и мы в скором времени поменяем формат. Как это будет, пока сказать не могу".

В СМИ муссируются слухи о конфликте Регины Дубовицкой с Геннадием Хазановым и судебном разбирательстве с Ефимом Шифриным. Телеведущая прояснила ситуацию. "С Фимой лично у меня разногласий не было. Я была на его 60-м юбилее в прошлом году и с радостью взяла бы его обратно в "Аншлаг", но он занят театром. А Геннадий Хазанов выступал последний раз в моей программе в 1990 году. У меня всегда зеленый свет для тех артистов, которые нравятся зрителям. Я же не выбираю для эфира тех, кто лично мне симпатичен", – цитирует Дубовицкую "Собеседник".

Телеведущая заключила, что разжигающим конфликты людям просто не дает покоя популярность и успех ее программы. "30 лет на российском телевидении – рекордный срок", – отметила Регина.

Одним из создателей передачи был ныне покойный сатирик Михаил Задорнов, с которым она дружит с 1984 года. "Меня очень потрясла смерть Миши. Уходят люди, с которыми мы создавали "Аншлаг". Нет с нами Миши Евдокимова, Яна Арлазорова... Мне очень хочется, чтобы в новом году не было потерь, чтобы мы как можно дольше были все вместе", – выразила надежду Дубовицкая.