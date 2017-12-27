Боярский о Луппиан: С легким сердцем решили расстаться

Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан дали совместное интервью. Артисты объяснили, почему они, полные противоположности, уже 40 лет вместе, хотя и пытались расходиться.

Накануне, 26 декабря, прославленному актеру Михаилу Боярскому исполнилось 68 лет. 40 из них он прожил в официальном браке с актрисой Ларисой Луппиан. Однако все эти годы супруги "искрят" – то и дело возникают ссоры. Оба понимают, что совсем разные, но они все равно вместе.

"Вообще, мы друг друга не понимаем – мы просто любим. И живем параллельно. Вот вам кажется, что эта сахарница красная, а для меня она зеленая. Так же у нас с Мишей – мы совершенно разные люди. Ему кажется, что я такая-рассякая, а мне кажется, что он такой. Но мы не можем друг от друга оторваться… Не знаю, мне он нравится. Он меня все время под себя пытается подмять, а я все еще сопротивляюсь", – объяснила Лариса. Михаил признал: "Борьба противоположностей у нас, конечно, существует".

Боярский рассказал, что однажды они даже решили расстаться, и он ушел. "Мы как-то посидели на кухне, бутылку коньяка выпили, я и говорю: "Ну что, нам пора расставаться?" – "Да, Миш, пора". – "Ну все, прощай!" – "Прощай!" Отошел от дома метров 200, постоял на мосту: а куда я иду? Пойду-ка обратно… Пришел. Она: "Вернулся? Ну и правильно". Но уходил-то навсегда! У нас даже ссоры не было – это мы так по душам поговорили и с легким сердцем решили расстаться. Без конфликтов нет примирения, а без примирения нет жизни, скучно", – цитируют Боярского "Аргументы и факты".

Актер не скрывает, что у него тяжелый характер. "Люблю, чтобы все было по-моему. А то, что выходит за рамки моего воображения, пресекаю в корне: будет так, как я сказал. Я педант, но не в этом дело – просто считаю себя более компетентным в жизни, чем Лариса. Наверное, со стороны это выглядит смешно, но мне кажется, что я прав во всем, и все будет по-моему", – заключил Михаил.