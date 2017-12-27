Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви

Ведущий телепроекта "Дом-2" Андрей Черкасов осудил бывшую участницу шоу. Лиза Шароха выложила провокационную фотографию из храма.



Черкасов посчитал, что девушка надела на крестины сына слишком короткую юбку. Ее длина была чуть выше колен. "Православный собор. Крестины сына. Юбка выше колен… Истинно верующая! Простите, не сдержался (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Андрей в комментариях под фотографией Шарохи.

Ответ экс-участницы "Дома-2" не заставил долго ждать. Девушка заявила, что Черкасов просто мстит ей. Якобы ведущий обиделся на Шароху за то, что та не поздоровалась с ним на мероприятии. "С чего ты вдруг решил обсудить мою юбку? Не ожидала, Андрей. Это потому, что я не поздоровалась с тобой на свадьбе у Кузина? Я никогда не кричала, что я хожу в церковь и молюсь там каждый день. Я делаю это молча и как считаю нужным", – ответила оскорбленная Лиза. Отметим, что девушка не скрывает свою религиозность. Под ее официальным аккаунтом в Instagram стоит подпись: "Пусть Бог воздаст тебе вдвойне,все то, что ты желаешь мне!"

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Дек 27, 2017 at 2:43 PST

Напомним, Шароха четыре месяца назад родила сына. Отец ребенка – бизнесмен из Днепропетровска. Лиза рассказала порталу Dom2Life.ru, что они решили не затягивать с крещением: "В последнее время малыш стал часто болеть. Поэтому мы не стали откладывать крещение в долгий ящик. Обряд прошел в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, храм находится в исторической части Днепропетровска".

По словам девушки, вопрос, кто станет крестным отцом мальчика, решился просто: "Крестным отцом Матвея стал мой отчим. Он воспитывал меня с шести лет, и я знаю, насколько это ответственный и порядочный человек, поэтому нисколько не сомневалась в выборе крестного для ребенка".