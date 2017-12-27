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Звезда "Дома-2" вызвала гнев развратным видом в церкви

Лиза Шароха. Фото: instagram.com/lizasharoha93
Ведущий телепроекта "Дом-2" Андрей Черкасов осудил бывшую участницу шоу. Лиза Шароха выложила провокационную фотографию из храма.

Продолжение: Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве
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Черкасов посчитал, что девушка надела на крестины сына слишком короткую юбку. Ее длина была чуть выше колен. "Православный собор. Крестины сына. Юбка выше колен… Истинно верующая! Простите, не сдержался (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Андрей в комментариях под фотографией Шарохи.

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Ответ экс-участницы "Дома-2" не заставил долго ждать. Девушка заявила, что Черкасов просто мстит ей. Якобы ведущий обиделся на Шароху за то, что та не поздоровалась с ним на мероприятии. "С чего ты вдруг решил обсудить мою юбку? Не ожидала, Андрей. Это потому, что я не поздоровалась с тобой на свадьбе у Кузина? Я никогда не кричала, что я хожу в церковь и молюсь там каждый день. Я делаю это молча и как считаю нужным", – ответила оскорбленная Лиза. Отметим, что девушка не скрывает свою религиозность. Под ее официальным аккаунтом в Instagram стоит подпись: "Пусть Бог воздаст тебе вдвойне,все то, что ты желаешь мне!"

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

Напомним, Шароха четыре месяца назад родила сына. Отец ребенка – бизнесмен из Днепропетровска. Лиза рассказала порталу Dom2Life.ru, что они решили не затягивать с крещением: "В последнее время малыш стал часто болеть. Поэтому мы не стали откладывать крещение в долгий ящик. Обряд прошел в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, храм находится в исторической части Днепропетровска".

По словам девушки, вопрос, кто станет крестным отцом мальчика, решился просто: "Крестным отцом Матвея стал мой отчим. Он воспитывал меня с шести лет, и я знаю, насколько это ответственный и порядочный человек, поэтому нисколько не сомневалась в выборе крестного для ребенка". 

Автор: Михаил Войцеховский27 декабря 2017, 16:33

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