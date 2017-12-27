Садальский нашел нестыковку в деле Цымбалюк-Романовской
Артист не понимает, почему правоохранительные органы не обратили внимания на известного художника Никаса Сафронова. По словам Садальского, он имеет отношение к покупке квартиры бывшей жены Армена Джигарханяна Татьяны Власовой за сумму значительно меньшую, чем рыночная стоимость квартиры.
Якобы, Станислав Садальский даже располагает аудиозаписью разговоров Виталины Цымбалюк-Романовской и Никаса Сафронова. "Никас, отдай долю квартиры Власовой по-хорошему", – призывает художника артист на страницах свое блога в Live Journal. Отметим, что его публикация породила настоящую дискуссию в комментариях. Читатели Садальского разделились на два лагеря. Одни уверены в виновности Виталины, другие упрекают Джигарханяна в не джентльменском поведении.
Напомним, ранее Dni.Ru писали об очередном витке истерии вокруг скандального
развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Бывшая супруга
знаменитого артиста уверяет, что ничего у него не крала. И предлагает актеру
провести пресс-конференцию, чтобы снять все подозрения.
Сегодня пианистку часто упрекают, что она якобы украла квартиры и обчистила счета бывшего мужа. Но Цымбалюк-Романовская все обвинения в свой адрес отвергает. "Никто ничего не крал. Я предлагаю Армену Борисовичу провести пресс-конференцию в ИТАР-ТАСС, например. И пусть он всем все объяснит. И продемонстрирует подписанные им документы, которые имеются у его адвоката, я уверена", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook.
Тем временем адвокаты Джигарханяна всерьез взялись за Виталину. Следственный комитет подозревает ее в распространении информации о бывшем муже без его ведома. Кроме того, в отношении Цымбалюк-Романовской возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Похищение документов" – следователи считают, что она выкрала у Джигарханяна паспорт. Обвинение по данному делу пока не предъявлено, однако уже ведутся следственные мероприятия: допросы, обыски и выемки дома у Виталины и ее родителей.
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