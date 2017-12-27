Николай Носков сообщил о пополнении в семье

Музыкант Николай Носков стал дедушкой во второй раз. Вечером 26 декабря на свет появилась дочка певца.

Экс-участник легендарной группы "Горький парк" принимает поздравления. "Накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная ВНУЧКА! Теперь он с гордостью носит почетное звание "Дважды дедушка". Присоединяемся к поздравлениям и желанием крепкого здоровья малышке и всей семье!", – написали администраторы паблика, посвященного творчеству музыканта.



После того, как новость об успешных родах дочери певца появилась в сообществе поклонников Носкова в социальной сети "Вконтакте", музыканта просто завалили поздравлениями, отмечает сайт Teleprogramma.pro. "Здоровья вам, счастья, благополучия и бесконечной радости! Пусть год Собаки станет самым счастливым для вас", "Так держать", "Вот так новость", "Передаем вам большой привет", – обрадовались пользователи социальных сетей.

Многие из них надеются, что эта новость благотворно скажется на пошатнувшемся здоровье артиста. Напомним, весной 2017 года Dni.Ru сообщали, что Носков перенес тяжелую болезнь. Николаю сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он рассказал о непростом периоде реабилитации и опроверг слухи о расставании с женой Мариной.

"Мое состояние после болезни стабилизировалось и становится лучше с каждым днем. Постепенно восстанавливаются речь и двигательные функции. Надеюсь, ваше участие станет стимулом, который поможет мне перебороть недуг гораздо быстрее. Назло всем недоброжелателям и злопыхателям заявляю: "Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!" – успокаивал поклонников музыкант.