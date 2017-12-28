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Врезавшаяся Светлана Дружинина потеряла сознание от боли

Светлана Дружинина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Судьбу прославленного режиссера Светланы Дружининой решил случай. Будущий кинодеятель врезалась рукой в железное сцепление и серьезно травмировалась.
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Мало кто знает, что 82-летняя Светлана Дружинина по первой профессии балерина. Она окончила хореографическое училище при ГАБТе вместе с Марисом Лиепой.

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"Это адский труд, за которым стоит и пот, и кровь. Когда вы делаете шене по кругу и вас рука ведет как указатель, лопаются верхние сосуды и по рукам балерин часто плещется кровавый пот. И у меня такое же было. Однажды рука моя врезалась в железное сцепление балетного станка. Я потеряла сознание от боли. До сих пор эта травма дает о себе знать", – рассказала Дружинина.

Однако тот несчастный случай решил ее судьбу. "Из-за этой травмы я получила возможность вести выпускной концерт своего курса. И именно в этот момент режиссеру Самсону Самсонову надо было увидеть меня по прямой трансляции из Зала Чайковского и сказать: "Вот эту девочку приведите завтра. Я буду снимать ее в картине "За витринами универмага". Так решилась моя ситуация с переходом из балета в кинематограф", – цитирует режиссера "Телепрограмма".

В свои 82 года Дружинина живет полной жизнью. "Про возраст не надо говорить… Не надо думать, надо просто жить дальше", – заявила Светлана. Отметим, что режиссер обладает великолепной для своих лет фигурой. Дружинина раскрыла секрет.

"Просто нужно меньше жрать, больше двигаться, работать, читать, любить жизнь и плавать, плавать и плавать. Плаваю только в море. Без этого я сохну. Раньше плавала чуть ли не до горизонта. Потом мне Толя запретил, сказал: "Я волнуюсь". Поэтому я плаваю долго вдоль берега. Йоги говорят: надо плыть там, где вы видите свою тень на дне. Именно тогда все три энергии соединяются в вас. Это энергия космоса, энергия воды и энергия земли. Я в это свято верю", – заявила Светлана Дружинина.

Автор: Наталья Аряева28 декабря 2017, 08:19

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