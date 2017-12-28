Обиженный любовник слил в Сеть видео голой звезды "Дома-2"

Интимный ролик с Александрой Шевой опубликовал в своем микроблоге бывший участник телестройки Денис Ковалев. Таким образом он решил отомстить экс-возлюбленной за то, что она не ушла с ним с проекта и теперь строит любовь с Араем Чобаняном.

Молодой человек разместил на просторах интернета видео с Сашей в главной роли. В ролике звезда "Дома-2" сидит в трусиках от купальника в ванной с телефоном. Она просит парня прекратить снимать ее и удалить запись.

Однако Денис, обидевшись на девушку, решил поступить иначе. "Рубрика называется "Когда твоя бывшая – звезда "Дома-2". Скучаю. Люблю. Смотрю видео на ночь. Пойми правильно: папочке нужен хайп. Приятных снов!" – подписал публикацию в Instagram Ковалев.

Большинству подписчиков поступок парня не понравился. Многие подчеркнули: несмотря на то, что Саша Шева ведет себя на проекте не лучшим образом, это не значит, что ее можно унижать. "Фу, позорник!", "Ты мерзкий чувак. Обиженка", "Немужское поведение. Тот самый случай, когда грамотность не делает из человека человека", "Еще учитель русского языка и литературы... Видимо, сильно тебя обижает тот факт, что ты никому не интересен и как личность ты никто!" – написали комментаторы.

Публикация от Денис Ковалёв (@denikovale) Дек 26, 2017 at 4:37 PST

Ковалев пояснил, что обнародовал видео не только ради популярности, но и для того чтобы Саша поняла, как ему больно. Парень отметил, что в запасе у него много таких интимных роликов, и пообещал опубликовать их.