16-летняя Катя Старшова высказалась о беременности

Звезда сериала "Папины дочки" давно не снимается, однако остается очень популярной. Впрочем, известность не всегда приносит Кате приятные плоды.

Девушку, которая в свое время сыграла милую Пуговку в популярном многосерийном фильме, шокировали вопросы о беременности, которые сотнями приходят ей в Instagram. "Правда ли, что Вы ждете ребенка?" – спрашивают фолловеры актрису, которая нынешним летом окончила девятый класс, а осенью отметила 16-летие.

Кончено, есть случаи, когда ее ровесницы заводят семью и рожают детей, но Катя не из их числа. Она поспешила развеять слухи. "Вы что?! Я не беременна!" – возмутилась Старшова в своем микроблоге.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Дек 27, 2017 at 7:15 PST

Как выяснилось, несколько блогеров в погоне за трафиком распространили лживую информацию о том, что Катя Старшова находится в интересном положении. Неудивительно, что фанаты засыпали ее вопросами.

Между тем у девушки на первом месте – учеба. Она планирует экстерном окончить среднюю школу и уже готовится к поступлению в один из ведущих медицинских вузов страны, пишут "7Дней". Кроме того, Катя занимается танцами на льду и активно выступает с детским театром фигурного катания.

Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Дек 7, 2017 at 1:31 PST

Напомним, что на роль Пуговки в сериале "Папины дочки" Екатерина Старшова была утверждена в возрасте шести лет. Позже артистичную девочку не раз приглашали на съемки самого разного плана – от рекламы до популярных телепрограмм.