Онкобольной Пугачевой запретили выступать
Бывшей солистке фолк-коллектива "Бурановские бабушки" Наталье Пугачевой 83 года. Несколько лет назад у нее обнаружили рак желудка, потребовалось срочное вмешательство медиков. Сразу после выступления на Олимпиаде артистку увезли в Москву на обследование.
"Ситуация создалась критическая: надо делать операцию, но выдержит ли сердце наркоз? Дети Натальи Яковлевны – Валентина, Нина, Галина, Александр – заверили врачей: "Мама у нас сильная. До сих пор сама в охотку огород вскапывает. Посмотрите, какие у нее крепкие руки!" И хирурги решили рискнуть", – поделилась тогдашний руководитель "Бурановских бабушек" Ксения Рубцова.
Звезда из Удмуртии перенесла операцию в столичном онкологическом центре на Каширском шоссе и около месяца находилась под наблюдением врачей. "За время болезни наша артистка похудела, но посидела на парном молоке и домашней сметанке – и округлилась, щечки появились", – рассказала Рубцова.
Из-за болезни и возраста Наталья Пугачева больше не выступает – запретили врачи. Однако в каждом городе "Бурановские бабушки" непременно ходят в церковь и ставят свечи о здравии подруги. "Она просто старенькая уже и теперь только дома выступает. Встречает гостей, фестивали проводит. В церковь ходит, которую мы всем коллективом построили на свои гонорары в родном селе Бураново", – цитирует одну из участниц коллектива Sobesednik.
Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Судьбу режиссера решил случай
Прославленный хоккеист снялся с футболистом
Подруга рассказала, как Дана "пьяная валялась по кабакам"