Священник дерзко ответил на выходку Урганта
Все началось с того, что в передаче "Вечерний Ургант" появилась рубрика "Телеканал СПА". Она пропагандирует здоровый образ жизни. Ее ведет Ирена Понарошку. По мнению внимательных зрителей, рубрика пародирует телеканал "Спас". Журналисты обратились за комментариями к священнослужителю.
Протоиерей Димитрий Смирнов оказался весьма просвещенным человеком. "Меня мама учила не читать то, что пишут на всех заборах. А это все такая низкопробная продукция, я ее не употребляю и даже нисколько не интересуюсь. У нормальных людей ценностей сейчас нет – это норма. То есть разговоры о ценностях – они все время есть, но обычно ничего, кроме биткоинов, их не интересует", – дерзко заявил Смирнов.
Досталось от протоиерея и Ивану Урганту. "Что касается Урганта – ну, есть еще гражданин Петросян. Это все одного порядка вещи. Это не обогащает. Ведь что называть юмором? Юмор – это Гоголь, Салтыков-Щедрин, иногда Чехов, ну уж никак не Ургант", – цитирует священнослужителя "Говорит Москва".
Отметим, что на телеканале "Спас" пока не прокомментировали использование его логотипа для оформления рубрики.
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