Потный Овечкин в обтягивающих лосинах произвел фурор

Российский хоккеист Александр Овечкин сфотографировался с испанским футболистом Жераром Пике. Однако фанатов куда больше заинтересовал не дуэт прославленных спортсменов, а лосины Овечкина.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Овечкин опубликовал фотографию, на которой запечатлен с защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. К снимку Александр сделал подпись на английском языке. Ее можно перевести так: "Приятно познакомиться, Пике! Желаю тебе всего наилучшего. Вперед, "Барселона"!"

Отметим, что фотография сделана после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (0:1 Б). Судя по комментариям, подписчиков заинтересовал не дуэт прославленных спортсменов, а внешний вид Александра. В частности, его лосины. Этот атрибут одежды буквально произвел фурор.

"Легенсы збс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наш всегда прекрасен и без шортов😂😂😂😂😂😂😂", "Саня красавчик во всех смыслах)", "Ну и рейтузы 😁😁😁", "Ути– пути, леггенсы)))", "Саня красавец, штаны огонь!!!👌😃", "это норм ретузы зря стебетесь!", "Сексуальненькие лосинки 😃😄", "Сань ты опять в домашнем из дому вышел)", – посмеялись комментаторы.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 27, 2017 at 8:11 PST

Ранее Александр Овечкин принял участие в рождественском видеопоздравлении. Спортсмен предстал в необычном образе – Санта-Клауса – стриптизера. Овечкин облачен в халат с голым торсом. При этом россиянин держал табличку с надписью Hohoho! Как известно, это характерный смех Санты.