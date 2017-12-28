Муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой

Клара Новикова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о личной жизни.

Клара Новикова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала о личной жизни. Клара была замужем дважды. О первом супруге Викторе Новикове артистка отозвалась тепло, он умел все делать по дому. Но брак их треснул прямо в Новый год.

31 декабря 1975 года муж ее совершенно неожиданно ударил. "Мы встретили Новый год и вышли курить на площадку с друзьями, как вдруг Новиков ни с того ни с сего как дал мне кулаком по лицу, разбил нос – я вся была в крови. Я не могла этого простить и поняла, что больше я к нему не вернусь", – рассказала артистка.

Клара попыталась предположить, что стало причиной вспышки супруга. "Я к тому времени была популярной хорошенькой артисткой, конечно, за мной ухаживали мужчины – Новиков ревновал", – сообщила она.

В гордом одиночестве Новикова оставалась недолго. Буквально через несколько месяцев артистка встретила будущего второго супруга, журналиста Юрия Зерчанинова. Она влюбилась в него еще до того, как увидела, – когда разговаривала с ним по телефону.

Однако избранник долго не решался сделать предложение Новиковой. Зато он произвел неизгладимое впечатление на отца Клары, который имел на нее большое влияние. "Папа уже понимал, что это взрослый человек. "Ну что, дочка, я тебя поздравляю, наконец у тебя появился дедушка", – привела слова отца Новикова.

Второй муж ввел Клару в круг московской творческой интеллигенции, познакомил с известными писателями-сатириками Григорием Гориным и Аркадием Аркановым. Однако эти отношения тоже не продлились долго.

У Зерчанинова обнаружились проблемы с сердцем, и его прооперировали. "Юре сделали операцию в клинике на сердце, но нам никто не сказал, что клапан может не прижиться. Я уехала на гастроли, так как мне сказали, что он под присмотром и все нормально. И вот я на гастролях, в номере в красивом платье, как вдруг мне звонят и говорят, что он умер. Сразу после поминок я вновь вышла на сцену – публика уже знала, что у меня случилось. Меня встретили такими овациями и поддержкой, что никогда такого не было", – со слезами на глазах рассказала Клара Новикова.