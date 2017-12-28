Поклонники "Дома-2" шокированы изурудованной пластикой Африкантовой

"Была красоткой, а стала манекеном", – считают люди. И для таких слов есть снования.

Марина Африкантова пришла на проект "Дом-2" в 2014 году. В шоу недолго участвовала и ее мама Татьяна Владимировна. Сегодня Марина продолжает строить любовь на проекте – она успела побывать в отношениях с Андреем Черкасовым, Богданом Ленчуком, Егором Холявиным, Андреем Чуевым, Иваном Барзиковым...

Уходя от мужчины к мужчине Марина явно не без помощи пластических хирургов становилась все краше и моложе. И теперь на нее мечтают быть похожими не только тысячи телезрительниц, но и младшая сестра Яна. Девочка перекрасила волосы в белый цвет, а также носит цветные линзы, придающие ее глазам яркий и необычный оттенок.

Однако на очередном опубликованном мамой снимке фолловеры не узнали шестнадцатилетнюю Африкантову. По мнению большинства подписчиков, молодая девушка явно изменила себе внешность не только с помощью макияжа. Яну обвинили в том, что она пластика ее изуродовала. Хотя девушка просто "подкачала" себе губы, сделав их более пухлыми и выразительными.

Публикация от Татьяна Африкантова (@afrikantova_tv) Дек 28, 2017 at 1:22 PST

"Какой ужас! Что она с собой сделала? Была красоткой, а стала манекеном!", "И это 16 лет?!", "Лет 10 добавила себе. Ну зачем так взросло выглядеть?", "Губы убрать. Пусть не уродует себя", "О, Яну понесло под копирку! Такая девчонка была славная, со своей изюминкой. А сейчас ужас! Выглядит на 25 лет, хотя ей на 10 меньше. Татьяна, почему вы не говорите этого ей?" – недоумевают пользователи Сети.