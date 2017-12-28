Гузеева опозорила на всю страну развратную Волочкову

Анастасия Волочкова пришла на программу "Давай поженимся". Лариса Гузеева, одна из ведущих, прилюдно отчитала балерину.

Танцовщица надела провокационный наряд. Она выбрала длинное зеленое, в пайетках, платье в пол с откровенным декольте. Именно это возмутило Ларису Гузееву. Она прямо в эфире подозвала Волочкову. "Ты бы еще пониже декольте сделала. Знала, что за невесту бороться будут, и сделала все, чтобы внимание было на тебе. Молодец!" – в шутку отругала Гузеева балерину. Ведущая закрыла излишне откровенный вырез, вложив в декольте Анастасии розу.

Волочкова пришла на передачу, чтобы поддержать одного из женихов. В специальном новогоднем выпуске "Давай поженимся" авторы программы решили пригласить в студию не друзей претендентов на руку и сердце участницы, а звезд шоу-бизнеса. Анастасии попался весьма нервный жених: 40-летний Николай из Узбекистана.

"Выходим четко, уверенно, у нас есть задача, чтобы Катя выбрала вас. Я буду вашим ангелом-хранителем. Вы мне понравились, если бы вы мне делали предложение, я бы приняла", – призналась Анастасия, пытавшаяся поддержать Николая.

Несмотря на поддержку балерины, мужчина повел себя крайне нервно: во время знакомства с невестой заявил, что в родном Узбекистане у него есть избранница и вообще есть много женщин, которые хотели бы связать с ним свою жизнь. Также он признался, что его маме не нравится одна из ведущих, Роза Сябитова, потому что много говорит. После вопроса свахи о заработке Николай вовсе вышел из студии. Анастасия была удивлена таким поведением мужчины и попыталась его остановить.