Шурыгина предлагает две тысячи за приватное общение
Диана Шурыгина стала открытием уходящего года. Пять эфиров на Первом канале, которые были показаны весной, сделали ее настоящей звездой. К ней подходят на улицах, берут автографы, просят сделать селфи. Диана – желанный гость на модных показах и вечеринках. Всем интересно посмотреть на ульяновскую красавицу, жизнь которой так круто изменилась в одночасье. Ее фраза "на донышке" считается мемом года. А для подростков Диана и вовсе стала кумиром.
Ее просили открыть приватный Telegram-канал, чтобы стать еще ближе к фанатам. Наконец она решилась. "Я буду отвечать на вопросы, развеивать мифы, выкладывать эксклюзивные фотографии и, возможно, давать советы. Например, о том, как выйти замуж в 18 лет, – улыбнулась Шурыгина. – Как только на канале наберется три тысячи подписчиков, я каждую неделю буду разыгрывать две тысячи рублей или какие-нибудь сигны".
Сигна – это фотография-подарок. Суть заключается в том, что один человек фотографирует себя с именем или ником другого человека. Ник может быть написан на любой части тела – ладони, лице, животе, а то и более откровенной выпуклости. Что может означать, когда тебе говорят: "Сделай мне сигну"? Скорее всего, человек восхищен вашей красотой или ему просто будет приятен такой знак внимания. Многие звезды, особенно активные в социальных сетях, делают сигны вместо автографов.
По этому пути решила пойти и Шурыгина. Накануне на своем канале она опубликовала эротическое фото голых ягодиц. Увидеть свое имя на обнаженных прелестях Дианы вскоре, видимо, смогут самые активные подписчики.
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