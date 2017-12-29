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Шоу-бизнес

Потерявшая ребенка Савичева спасается курицей и яйцами

Юлия Савичева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Юлия Савичева рассказала о том, как смогла прийти в форму после родов. Певица, чья первая беременность не увенчалась успехом, сообщила, что спасается от лишнего веса с помощью курицы, яиц и прочих диетических продуктов.

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Юлия Савичева раскрыла секрет, как смогла после беременности вернуть былую стройность. По признанию певицы, у нее простые правила, главное – есть мало и сбалансированно. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнительница опубликовала пост с подробными советами.

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Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

"Прежде всего – отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход – балую близких, а сама держусь!" – рассказала Савичева.

В основу питания Юлии входят диетические продукты. Она перечислила: "Курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел. Овощи можно в любом виде, кроме картошки и свеклы. Гарнир – гречка, рис, булгур, геркулес. Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все – тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%. Орехи и сухофрукты ем не чаще раза в неделю".

Савичева подчеркнула, что очень важно для худеющих пить много воды и вести активный образ жизни. "Обязательно нужно ходить в тренажерный зал, в бассейн, на танцы или просто много гулять пешком. Движение – жизнь", – заключила певица.

Юлия не только активно худеет и занимается творчеством, но и растит дочку Анну. Отметим, что это не первая беременность певицы. Ранее в откровенном интервью Савичева призналась, что потеряла ребенка. Последующие попытки забеременеть не удавались, что приводило артистку и ее мужа в отчаяние. Лишь опустив ситуацию и покинув страну, влюбленным удалось завести ребенка. Летом Юлия Савичева родила первенца.

Автор: Наталья Аряева29 декабря 2017, 10:55

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