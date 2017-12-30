Николаев потерял сознание в бане с Ургантом

Новогодний эфир шоу Ивана Урганта на Первом канале шокировал зрителей. В программе показали ролик о том, как Игорю Николаеву стало плохо в сауне.



К счастью, видео оказалось шуточной постановкой. Команда "Вечернего Урганта" решила перепеть главный хит лета "Розовое вино" Элджея и Feduk.

По сюжету клипа, Иван Ургант, Александр Гудков и Feduk поют об отдыхе в сауне, в какой-то момент они вспоминают о своем товарище Игоре Николаева, который уединился в парилке с кружкой пива.

Когда Ургант напоминает певцу об опасности сочетания алкоголя и высокой температуры, Николаев просит "не обламывать ему кайф", после чего теряет сознание.

Откачивать исполнителя прибежал Юрий Дудь. Он делал Николаеву искусственное дыхание, переодически жалуясь на усы "пациента".

Вскоре Николаев очнулся и тут же попросил Feduk "спеть что-нибудь душевное". В финале ролика вся компания поет в караоке песню Игоря Николаева "Малиновое вино".